Perché sono scoppiate le proteste in Iran i motivi all'origine e cosa vuole fare Trump
Nel 2022, in Iran sono scoppiate proteste di vasta portata, scatenate da questioni legate ai diritti civili, alle condizioni di vita e alla repressione politica. Le manifestazioni riflettono il desiderio di cambiamento della popolazione. Nel contesto internazionale, Donald Trump ha espresso posizioni e proposte riguardo alla situazione, influenzando l’attenzione globale. Per approfondimenti, ascolta
Leggi anche: Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro”
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
