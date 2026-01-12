Perché sono scoppiate le proteste in Iran i motivi all'origine e cosa vuole fare Trump

Nel 2022, in Iran sono scoppiate proteste di vasta portata, scatenate da questioni legate ai diritti civili, alle condizioni di vita e alla repressione politica. Le manifestazioni riflettono il desiderio di cambiamento della popolazione. Nel contesto internazionale, Donald Trump ha espresso posizioni e proposte riguardo alla situazione, influenzando l’attenzione globale. Per approfondimenti, ascolta

