Cos'è il Mercosur cosa prevede l'accordo Ue e perché gli agricoltori stanno protestando con i trattori

Il Mercosur è un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il gruppo sudamericano composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L’intesa prevede la riduzione delle barriere commerciali e l’apertura dei mercati. Tuttavia, alcuni agricoltori italiani protestano con i trattori, preoccupati per le possibili conseguenze sulle produzioni locali e sulla sostenibilità del settore agricolo.

L'Ue ha dato il via libera all'accordo sul Mercosur, per il libero scambio tra l'Unione europea e il mercato comune del Mercosur (blocco sudamericano composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda hanno votato contro, decisivo il sì dell'Italia. In diversi Paesi gli agricoltori sono in protesta per il timore è che i prodotti sudamericani facciano una concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

