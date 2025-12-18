L’Italia fa saltare l’accordo Ue-Mercosur la telefonata di Meloni a Lula | Devo convincere gli agricoltori… – Il video

L’Italia interrompe i negoziati con l’Ue e il Mercosur, lasciando tutti a chiedersi cosa abbia portato a questa decisione improvvisa. La telefonata tra Meloni e Lula svela le tensioni e le sfide di un accordo che rischia di cambiare il commercio tra Europa e Sud America. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri economici e politici nel continente.

Salta la firma dell’accordo tra Unione europea e Mercosur, il blocco sudamericano che riunisca Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Dopo decenni di trattative e stop and go il dossier si era sbloccato dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha spinto l’Ue a intensificare rapporti politici e commerciali con altre aree del mondo. Un anno fa – a dicembre 2024 – Ursula von der Leyen era volata personalmente a Montevideo per siglare la nuova intesa che darebbe vita alla più vasta area di libero scambio del mondo ( 700 milioni di consumatori ). Molti governi però avevano puntato i piedi, a cominciare da Francia e Italia, dando voce ai timori dei loro agricoltori – già in difficoltà economica – di vedere i mercati europei preda di merci sudamericane più competitive e magari con standard di minor qualità. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mercosur, Meloni frena Lula: “Italia pronta a sottoscrivere l’intesa quando gli agricoltori avranno le risposte necessarie” Leggi anche: Consiglio Ue fermo sul Mercosur, la protesta dei trattori infiamma Bruxelles. Meloni rassicura Lula. “Ma risposte agli agricoltori” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. MetalItalia Festival ci farà saltare, urlare e scuotere la testa a ritmo di riff!! Due giornate di metal puro: dai Dark Tranquillity fino ad arrivare ai Twilight Force e Skeletoon. Tra concerti, meet & greet, beergarden e tattoo corner, il festival si prepara a essere il pi facebook Non vogliamo far saltare l'accordo ma solo farlo saltare. Si comprende: il trattato è noto come "auto contro mucche". L'Italia non dispone di auto da esportare. Meloni: Signing Mercosur deal now would be ‘premature’ x.com

