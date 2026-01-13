Pentagono illustra a Trump opzioni raid

Il Pentagono ha presentato a Trump varie opzioni riguardanti possibili azioni militari contro l’Iran. Il presidente valuta anche soluzioni diplomatiche, pur considerando un intervento militare come misura di deterrenza contro le minacce di Khamenei. La situazione rimane complessa, con l'obiettivo di evitare escalation, mantenendo aperte diverse possibilità per rispondere alle tensioni in atto.

Il presidente Trump sta valutando diverse opzioni diplomatiche con l'Iran, pur considerando la possibilità di un attacco militar per dissuadere Khamenei dall'uccidere altri manifestanti. Il Pentagono, scrive il New York Times, sta presentando a Trump una gamma di opzioni di attacco molto ampia. Tra i possibili obiettivi figurano il programma nucleare iraniano, con azioni che andrebbero oltre i raid aerei statunitensi che lo hanno colpito a giugno, e i siti di lancio di missili balistici.

