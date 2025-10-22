La formula è rimasta lì, appuntata come una spilla sulla giacca della diplomazia iraniana: «tutte le opzioni sul tavolo». Non è un vezzo retorico: è il messaggio che Teheran ha ripetuto dopo i bombardamenti di giugno contro i suoi siti nucleari e che oggi pesa ancora sul confronto con Washington. I raid su Fordow, Natanz . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Iran-USA, il monito che non arretra: dopo i raid di giugno Teheran ribadisce «tutte le opzioni sul tavolo»