WWE | Infortunio per Penta Solo Sikoa avanza nel Last Time Is Now Tournament

Questa notte a Raw si sono disputati i quarti di finale della parte destra del tabellone del Last Time is Now Tournament, torneo che permetterà al vincitore di affrontare John Cena nell’ultimo match prima del ritiro. Gunther contro Carmelo Hayes e Solo Sikoa contro Penta i due match di serata e se per il primo incontro il pronostico appariva chiuso in favore dell’austriaco, il secondo era un classico match da 1X2 per usare un paragone calcistico. Purtroppo però, quello che poteva essere un match molto equilibrato alla fine si è risolto in pochi minuti a causa di un infortunio occorso al messicano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

