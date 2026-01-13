Pedro Felipe Juve la Sampdoria e altre squadre in pressing sul difensore bianconero Ma Comolli ha preso una decisione importante I dettagli

Pedro Felipe, difensore della Juventus, è al centro di diverse trattative di mercato, con Sampdoria e altre squadre interessate al suo acquisto. Tuttavia, la dirigenza bianconera ha comunicato di voler mantenere il giocatore e proseguire con il suo progetto sportivo. La decisione di Comolli e le trattative in corso rappresentano aspetti importanti per il futuro del giocatore e della rosa juventina.

Pedro Felipe Juve, la Sampdoria continua il pressing per il difensore. I bianconeri comunque pensano di trattenere il centrale. Le ultime. Il futuro della difesa bianconera è un cantiere aperto, e tra i nomi che stanno accendendo le discussioni alla Continassa c'è quello del giovane brasiliano Pedro Felipe. Arrivato con l'etichetta di prospetto dal grande potenziale, il centrale classe 2004 è al centro di un vero e proprio rebus di mercato che coinvolge non solo la Juve. Nelle ultime settimane, il profilo di Pedro Felipe è diventato un obiettivo concreto per la Sampdoria. Il club blucerchiato, alla ricerca di solidità per risalire la china in classifica, ha individuato nel difensore il rinforzo ideale da inserire nello scacchiere di Gregucci.

La Juve non è certa di cedere Pedro Felipe: Samp in attesa - La Juventus non sarebbe del tutto certa di privarsi di Pedro Felipe, difensore centrale brasiliano classe 2004, in questa sessione di calciomercato, anche con la formula del prestito. tuttojuve.com

Calciomercato Sampdoria, Pedro Felipe a un passo: manca l’ok della Juventus. Ecco da cosa dipende - Pedro Felipe è sempre più vicino alla Sampdoria in questo calciomercato: manca il via- clubdoria46.it

Sport Channel 214. . La Reggiana di Fracchiolla sonda Patierno, Lescano in standby Da tempo la società biancoverde ha messo gli occhi sul centrale difensivo Pedro Felipe che piace anche a Verona, Sampdoria e Carrarese - facebook.com facebook

La #Sampdoria ad oggi resta l’unica pretendente in Serie B a Pedro Felipe, apprezzato molto dal ds Mancini. Ma se la #Juventus non darà l’ok al prestito entro una settimana/10 giorni il difensore alla fine potrebbe restare a Torino in questa sessione di mercat x.com

