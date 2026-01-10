' Natale a Cesena' buona la prima | luminarie accese fino al 15 febbraio L' assessore | La strada è quella giusta

Si conclude ufficialmente l'edizione di 'Natale a Cesena', con le luminarie accese fino al 15 febbraio. L'iniziativa, promossa dal Comune e organizzata da Cesena Fiera, ha contribuito a animare il centro storico durante le festività. L'assessore ha commentato positivamente il risultato, confermando che la strada intrapresa è quella giusta per valorizzare la città in questo periodo.

Con l'appuntamento di domenica 11 gennaio al Foro Annonario, cala il sipario su 'Natale a Cesena', il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Cesena Fiera per animare il centro storico nel periodo natalizio.La maratona festiva era partita il 29 novembre con.

