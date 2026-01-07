Aversa comunica la chiusura temporanea di via Nobel fino al 7 febbraio, a seguito dei lavori di riqualificazione iniziati dopo la pausa natalizia. La strada, che collega l’area orientale della città con l’ospedale Moscati, sarà chiusa al traffico per consentire gli interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi durante il periodo di chiusura.

Dopo la pausa natalizia, richiude via Nobel ad Aversa. L’arteria stradale che collega l’area orientale della città con l’ospedale Moscati torna ad essere interessata dai lavori di riqualificazione. In particolare, il tratto compreso tra la caserma della Guardia di Finanza e l’istituto alberghiero sarà interessato da interventi di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, chiude via Nobel: strada chiusa al traffico fino al 7 febbraio

Leggi anche: Aversa, riapertura temporanea di via Nobel per Natale: lavori fino al 2026

Leggi anche: Galleria Spinasanta: riapre al traffico la canna sinistra, chiusa fino al 2027 quella destra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Aversa. Un anno tra cronaca, emergenze e politica: i fatti che hanno segnato la città.

La festa che chiude il Natale ma lascia il sorriso Tutto per l’Epifania ti aspetta da noi Maxistore Decò Aversa #epifania #calzedellabefana #maxistoredecòaversa #supermercatidecò #neiperte - facebook.com facebook