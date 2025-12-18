Diritti umani allarme di Amnesty International | cosa dice davvero il rapporto della Ong sul governo Meloni

Amnesty International lancia un allarme sul rispetto dei diritti umani, mettendo in discussione le affermazioni del governo Meloni. Il rapporto della ONG evidenzia criticità e preoccupazioni che riguardano le libertà fondamentali in Italia, suscitando un dibattito su quanto le promesse siano state mantenute e sulla reale situazione dei diritti nel paese. Un'analisi che invita a riflettere sulle sfide e le responsabilità di un governo di centrodestra.

«Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti». Giorgia Meloni lo dice il 25 ottobre 2022, nell'aula della Camera dei deputati, durante il discorso programmatico per la fiducia al suo governo, il primo atto politico formale della XIX legislatura. La libertà come bussola, promette, la tutela dei diritti come promessa fondativa. Tre anni dopo, l'analisi di Amnesty International consegna una fotografia opposta: uno spazio civico ristretto, diritti erosi, categorie sociali colpite in modo sistematico. Il titolo scelto dall'organizzazione parla da solo: Il governo Meloni al giro di boa.

I diritti umani in Italia sono in caduta libera. Un giudizio durissimo, ma purtroppo fondato, quello di Amnesty International. Dai Decreti "sicurezza" al Decreto Rave, l'Esecutivo ha scelto la strada della repressione del dissenso, restringendo lo spazio civico

