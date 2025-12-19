Amnesty International | Dopo tre anni di governo Meloni i diritti umani sono in caduta libera

Dopo tre anni di governo Meloni, Amnesty International denuncia un grave peggioramento dei diritti umani in Italia. Le politiche securitarie, la repressione del dissenso e le misure migratorie illegali segnano un arretramento sistemico, minando i valori fondamentali di giustizia e libertà. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e azioni concrete per tutelare i diritti di tutti.

A tre anni dall'insediamento dell'esecutivo, Amnesty International Italia denuncia un arretramento sistemico dei diritti umani: norme securitarie, repressione del dissenso, politiche migratorie illegali e delegittimazione della giustizia internazionale.

Diritti umani, la denuncia di Amnesty: “Dopo 3 anni di governo Meloni sono in caduta libera” - In un rapporto di 60 pagine l’organizzazione per i diritti umani tira le conclusioni di tre anni di monitoraggio. repubblica.it

Tre anni di governo Meloni. Amnesty International Italia: “Diritti umani in caduta libera” - Nei tre anni trascorsi dall’inizio della XIX legislatura e dall’insediamento del governo diretto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Italia ... pressenza.com

TRE ANNI DI GOVERNO MELONI: AMNESTY PARLA DI "CADUTA LIBERA" DEI DIRITTI Il rapporto di Amnesty International è inequivocabile: in Italia c'è stato un "profondo arretramento nella tutela dei diritti umani". Non sono parole mie o di qualche "povero c - facebook.com facebook

