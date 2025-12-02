Nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta un investimento da 400mila euro

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato oggi il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, con un investimento complessivo di 400mila euro. L'intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20252027, prevede la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

