Fiumicino aumenta i fondi per i dipendenti comunali e finanzia il welfare aziendale.

Fiumicino ha deciso di aumentare i fondi destinati ai dipendenti comunali, con un incremento di 200 mila euro nel Fondo del salario accessorio, grazie al “Decreto PA”. La misura prevede inoltre l’attivazione di iniziative di welfare aziendale e l’attenzione alla valorizzazione delle competenze interne all’Ente, nel rispetto delle normative e con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale comunale.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – Incremento del Fondo del salario accessorio di 200 mila euro mediante l’attuazione del “Decreto PA”, attivazione del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità interne all’Ente. Sono questi i principali punti dell’intesa definitiva sulla ripartizione del salario accessorio del Comune di Fiumicino, sottoscritta oggi dalla Cisl Fp, dalle RSU e dalle altre O.S. insieme all’Amministrazione comunale. “Esprimo a nome mio e di tutta la federazione – afferma Antonio D’Agostino, responsabile territoriale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti – grande soddisfazione per il positivo accordo raggiunto presso il Comune di Fiumicino, tra i migliori di tutti quelli che stiamo sottoscrivendo in tutto il territorio della Città Metropolitana di Roma, che introduce importanti misure a favore del personale dipendente e rappresenta un passo in avanti significativo nelle politiche di valorizzazione del lavoro pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

