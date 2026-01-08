Crans Montana i quattro banchi vuoti al Virgilio di Milano e la task force di psicologi tra gli studenti

A pochi giorni dal rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, studenti e insegnanti affrontano un periodo difficile. La tragedia di Crans Montana e gli eventi al Virgilio di Milano hanno lasciato segni profondi, suscitando emozioni e preoccupazioni. In questo contesto, una task force di psicologi si dedica al supporto degli studenti, cercando di ricostruire un senso di normalità e sicurezza.

Si rientra a fatica a scuola dopo le vacanze natalizie segnate da una tragedia che non solo ha stroncato la vita di decine di persone, coetanei, ma ha portato via amici e fa ancora paura. Perché dopo Crans Montana al liceo Virgilio di Milano ci sono quattro banchi vuoti, quelli di Sofia.

