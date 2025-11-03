In occasione del mese del mese di sensibilizzazione sul tumore al pancreas scopriamo cosa sono le Pancreas Unit e perché sono importanti per sconfiggere la malattia
I l tumore del pancreas è una delle neoplasie più gravi, con una prognosi infausta. Secondo le linee guida AIOM pubblicate nel 2024, il carcinoma pancreatico esocrino è una delle prime cinque cause di morte per tumore in Italia. Proprio per questo è ancora più importante prevenire. Novembre è il mese di sensibilizzazione sul tumore al pancreas, identificato dal nastro viola. Scopriamo quali passi avanti si sono compiuti e cosa sono le Pancreas Unit. Il calvario di Olivia Williams: «Mi dicevano che ero in menopausa o pazza, era un tumore al pancreas» X Leggi anche › Tumore al pancreas, scoperta l’impronta delle lesioni che anticipano il cancro: che cosa vuol dire Tumore al pancreas in Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Novembre è il mese del ricordo e della memoria. In occasione della Commemorazione dei defunti, il Comune desidera unirsi al pensiero di tutte le famiglie che hanno perso una persona cara e ricordare con rispetto e affetto i concittadini che ci hanno lasciato - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane: Scopri gli Eventi e le Iniziative del Mese dell'Educazione Finanziaria - Partecipa agli eventi organizzati da Poste Italiane per potenziare le tue competenze in ambito finanziario e accrescere la tua formazione professionale. Da notizie.it
In 6 mesi novantuno donne al Centro antiviolenza. Tornano gli eventi di sensibilizzazione - Tra mostre, spettacoli e concerti, il Comune di Venezia propone un programma di 40 appuntamenti dedicati al contrasto alla violenza sulle donne. veneziatoday.it scrive
Mese internazionale prevenzione tumori seno, Montecitorio si illumina di rosa - La Camera dei Deputati aderisce alla campagna di sensibilizzazione di Komen Italia “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, prevista in occasione ... Segnala lopinionista.it