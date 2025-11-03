In occasione del mese del mese di sensibilizzazione sul tumore al pancreas scopriamo cosa sono le Pancreas Unit e perché sono importanti per sconfiggere la malattia

I l tumore del pancreas è una delle neoplasie più gravi, con una prognosi infausta. Secondo le linee guida AIOM pubblicate nel 2024, il carcinoma pancreatico esocrino è una delle prime cinque cause di morte per tumore in Italia. Proprio per questo è ancora più importante prevenire. Novembre è il mese di sensibilizzazione sul tumore al pancreas, identificato dal nastro viola. Scopriamo quali passi avanti si sono compiuti e cosa sono le Pancreas Unit. Il calvario di Olivia Williams: «Mi dicevano che ero in menopausa o pazza, era un tumore al pancreas» X Leggi anche › Tumore al pancreas, scoperta l’impronta delle lesioni che anticipano il cancro: che cosa vuol dire Tumore al pancreas in Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

