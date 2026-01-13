Palazzina irregolare alla ex Piccola Il Tar ha respinto il ricorso
Il Tribunale amministrativo di Milano ha respinto il ricorso riguardante la palazzina di uffici alla ex Piccola velocità di Lecco. La struttura, destinata a sede di Linee Lecco, è risultata abusiva a causa di una classificazione non conforme al Piano regolatore. La decisione chiude definitivamente il caso, confermando la irregolarità edilizia della costruzione e la necessità di adeguamenti urbanistici.
Ricorso respinto, il caso della palazzina di uffici alla ex Piccola velocità di Lecco è chiuso. I giudici del Tribunale amministrativo di Milano hanno respinto il ricorso presentato per la palazzina ad uso ufficio realizzata alla ex Piccola velocità per diventare sede amministrativa di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano e dei parcheggi pubblici a Lecco, risultata poi abusiva perché classificata in maniera non conforme al Piano regolatore. Il ricorso non è stato nemmeno discusso, perché ritenuto inammissibile, oltre che infondato, perché il progettista non aveva titoli per presentarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ufficio abusivo alla Piccola, il Tar respinge il ricorso: "Edificio non conforme"
Leggi anche: Due insufficienze gravi e mancato recupero: il TAR dice no alla promozione. Respinto il ricorso per disparità di trattamento con voti di 4 e 3
Palazzina irregolare alla ex Piccola . Il Tar ha respinto il ricorso.
Palazzina irregolare alla ex Piccola . Il Tar ha respinto il ricorso - I giudici del Tribunale amministrativo di Milano hanno respinto il ricorso presentato per la palazzina a ... ilgiorno.it
NanoTV. . #AFRAGOLA Operazione della Polizia Locale in collaborazione con Velia Ambiente sui rifiuti urbani conferiti in modo irregolare. I dettagli dell'intervento in via Trieste e Trento e le dichiarazioni del comandante, il colonnello Antonio Piricelli. Servizio - facebook.com facebook
È ufficiale, con Milan-Como a Perth il campionato diventa irregolare: con l'introduzione di arbitri stranieri viene violata la regola 5 del Gioco del Calcio. Un ricorso e la Serie A sarà invalidata Dopo aver trasformato la Serie A da Eden del calcio mondiale a retro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.