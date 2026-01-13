Palazzina irregolare alla ex Piccola . Il Tar ha respinto il ricorso.

Il Tribunale amministrativo di Milano ha respinto il ricorso riguardante la palazzina di uffici alla ex Piccola velocità di Lecco. La struttura, destinata a sede di Linee Lecco, è risultata abusiva a causa di una classificazione non conforme al Piano regolatore. La decisione chiude definitivamente il caso, confermando la irregolarità edilizia della costruzione e la necessità di adeguamenti urbanistici.

Ricorso respinto, il caso della palazzina di uffici alla ex Piccola velocità di Lecco è chiuso. I giudici del Tribunale amministrativo di Milano hanno respinto il ricorso presentato per la palazzina ad uso ufficio realizzata alla ex Piccola velocità per diventare sede amministrativa di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano e dei parcheggi pubblici a Lecco, risultata poi abusiva perché classificata in maniera non conforme al Piano regolatore. Il ricorso non è stato nemmeno discusso, perché ritenuto inammissibile, oltre che infondato, perché il progettista non aveva titoli per presentarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

