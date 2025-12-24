Due insufficienze gravi e mancato recupero | il TAR dice no alla promozione Respinto il ricorso per disparità di trattamento con voti di 4 e 3

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto con sentenza n. 022242025 del 1° dicembre scorso, il ricorso presentato dai genitori di una studentessa del terzo anno del liceo scientifico di una Scuola Navale Militare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Promozione come regola, bocciatura come eccezione? Verifiche mancanti, voti contestati, corsi di recupero: cosa ha chiesto la famiglia e perché il TAR ha dato ragione alla scuola

Leggi anche: Alunna bocciata con 5 insufficienze, “decisione legittima anche con PDP”. Il TAR respinge il ricorso e segnala il difensore per citazioni false generate con IA

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Poco da salvare questa sera: due sufficienze, due gravi insufficienze Siete d’accordo con i nostri giudizi @ipa_agency #napolimilan #supercoppaitaliana #milanpress - facebook.com facebook