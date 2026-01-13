Pacifico | Con dimensionamento presidi da 12mila a soli 7 mila
Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna a causa del ritardo nell’approvazione dei piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La decisione coinvolge la riduzione dei presidi da 12mila a circa 7mila unità, con l’obiettivo di adeguare l’organizzazione delle strutture alle nuove esigenze e normative.
Il Consiglio dei Ministri ha deciso il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per non aver approvato nei tempi previsti i piani di dimensionamento scolastico richiesti per il prossimo anno.
