Pacifico | Con dimensionamento presidi da 12mila a soli 7 mila

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna a causa del ritardo nell’approvazione dei piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La decisione coinvolge la riduzione dei presidi da 12mila a circa 7mila unità, con l’obiettivo di adeguare l’organizzazione delle strutture alle nuove esigenze e normative.

