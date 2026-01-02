Affari tuoi Orazio in finale con il pacco da 75 mila e da 300 mila | quanto ha vinto

Orazio, concorrente di Affari Tuoi, ha raggiunto una finale memorabile con tre pacchi rossi da 75 mila, 200 mila e 300 mila euro. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione per l’entusiasmo e le scelte fatte durante il gioco, culminando con una vincita complessiva di 75 mila e 300 mila euro. Questa sfida ha rappresentato un momento significativo nel programma, dimostrando ancora una volta il fascino e l’incertezza del gioco.

Vincita record ad Affari Tuoi con Orazio, il concorrente della Campania, che è rimasto con tre pacchi rossi importanti alla fine: 75 mila, 200 mila e 300 mila. Una puntata che ha visto il Dottore offrire cifre molto alte che sono state rifiutate. Scopriamo insieme chi era l’uomo e come è andata la partita. Affari Tuoi, Orazio vince 75mila euro in gettoni d’oro. Prima vittoria importante del nuovo anno per Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda venerdì 2 gennaio 2026, Orazio dalla Campania in coppia con la moglie Gabriella, è arrivato sino alla fine con 75 mila euro e con 300 mila. Il concorrente aveva il numero 18 che nella smorfia partenopea vuol dire ‘il sangue ‘. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Affari tuoi, Orazio in finale con il pacco da 75 mila e da 300 mila: quanto ha vinto Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano: in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote Leggi anche: Giulia ad Affari Tuoi cambia il suo pacco, non segue l’istinto e perde i 300mila euro: quanto ha vinto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà - Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 2 gennaio, la partita di Orazio dalla Campania, precisamente da Arzano. fanpage.it

