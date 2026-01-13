P Diddy ha scritto a Trump per chiedere la grazia | la risposta del presidente è caustica

P. Diddy, noto artista e imprenditore, ha scritto a Donald Trump chiedendo una grazia presidenziale per evitare il carcere. La sua richiesta ha suscitato una risposta diretta e tagliente da parte del presidente, evidenziando il tono caustico della comunicazione. Questa storia si inserisce nel quadro delle iniziative di figure pubbliche che cercano di influenzare decisioni giudiziarie attraverso canali istituzionali.

Sean Combs, noto al mondo come Puff Daddy o semplicemente Diddy, ha tentato l’ultima carta per evitare il carcere: una lettera personale indirizzata a Donald Trump per chiedere la grazia presidenziale. La risposta del presidente americano, però, è stata netta e definitiva: no. Niente grazia per il magnate dell’hip hop, condannato lo scorso ottobre a quattro anni e due mesi di reclusione per trasporto di esseri umani a scopo di prostituzione. A rivelare il retroscena è stato lo stesso Trump durante un’intervista al New York Times. Il presidente ha confermato di aver ricevuto la missiva da Combs, senza però entrare nei dettagli sul contenuto esatto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

