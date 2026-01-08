Trump | Diddy mi ha chiesto la grazia non l’avrà

Recentemente, Sean 'Diddy' Combs ha richiesto una grazia a Donald Trump, che ha prontamente rifiutato la richiesta. Questa vicenda evidenzia le dinamiche tra figure pubbliche e l'uso di strumenti legali negli Stati Uniti. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa vicenda e le possibili implicazioni.

Sean 'Diddy' Combs ha chiesto la grazia a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dice no. Il 55enne produttore e rapper sta scontando una condanna 4 anni e 2 mesi per trasporto di persone a fini di prostituzione. Trump, in un'intervista al New York Times, spiega di aver ricevuto una lettera da

