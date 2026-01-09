Donald Trump rifiuta la grazia a Diddy | Me l'ha chiesta con una lettera ma non gliela concederò

Donald Trump ha annunciato di non concedere la grazia a Diddy, nonostante la richiesta formale inoltrata tramite lettera. In un’intervista al New York Times, l’ex presidente ha confermato di aver ricevuto la richiesta, ma ha chiarito che non intende offrire il perdono al rapper, anche in considerazione della recente condanna. Questa decisione evidenzia la posizione di Trump riguardo alle richieste di clemenza di figure pubbliche.

Donald Trump nega la grazia a Diddy: al New York Times conferma la richiesta via lettera, ma esclude il perdono dopo la condanna del rapper. Trump: "Diddy mi ha chiesto la grazia, non l'avrà" Corre la Sei Giorni con una parrucca: "Ma chi è?". E' una medaglia olimpica, lo ha fatto per scommessa Il giorno che Trump vuole cancellare; Trump rifiuta grazia a Diddy: 'No alle celebrità'; Trump preoccupato per le politiche di Israele in Cisgiordania. Ma grazia Tel Aviv sui dazi: esentati prodotti…; Trump esclude la grazia per il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried: NYT. Donald Trump rifiuta la grazia a Diddy: "Me l'ha chiesta con una lettera ma non gliela concederò" - Donald Trump nega la grazia a Diddy: al New York Times conferma la richiesta via lettera, ma esclude il perdono dopo la condanna del rapper ... fanpage.it

Trump rifiuta la grazia a Diddy: la richiesta segreta che scuote lo showbiz e la politica - Rifiuto della grazia a DiddyDonald Trump ha respinto la richiesta di grazia presentata da Sean “Diddy” Combs, attualmente detenuto e condannato a 4 an ... assodigitale.it

Trump: "Diddy mi ha chiesto la grazia, non l'avrà" - Il 55enne produttore e rapper sta scontando una condanna 4 anni e 2 mesi per trasporto di persone a fin ... adnkronos.com

