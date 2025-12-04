Addio a Dj Mozart Claudio Rispoli è morto lo storico pioniere del clubbing italiano | i funerali nel Ravennate

Il mondo della musica piange la morte di Claudio Rispoli, lo storico Dj Mozart, che si è spento all'età di 67 anni. Nato ad Ancona nel 1958, ma residente nel Ravennate, la sua è stata una vita dietro alla consolle: aveva iniziato da adolescente in club come il Paradiso di Rimini e il New Jimmy di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Addio a "Dj Mozart" Claudio Rispoli, è morto lo storico pioniere del clubbing italiano: i funerali nel Ravennate

