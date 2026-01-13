Open VAR De Marco chiarisce il contatto Rrahmani?Mkhitaryan | Doveri promosso I dettagli

Nell’ambito del calcio italiano, l’episodio tra Rrahmani e Mkhitaryan al San Siro ha suscitato molte discussioni. Open VAR e l’arbitro De Marco hanno fornito chiarimenti sui dettagli del contatto, mentre l’opinione di Doveri sulla situazione è stata condivisa. Questo articolo analizza le ultime notizie e le decisioni ufficiali emerse durante il Monday Night di DAZN, offrendo una panoramica precisa e obiettiva dell’accaduto.

Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani?Mkhitaryan: «Doveri promosso». Tutti i dettagli e le ultime Il lunedì sera di DAZN ha contribuito a chiarire uno degli episodi più discussi del big match di San Siro. Nel corso di Open VAR sono stati infatti diffusi gli audio inediti del confronto tra l'arbitro Doveri e la .

Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "C'era rigore su Gila". La spiegazione - Nel nuovo episodio di Open Var su Dazn, l'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato gli episodi principali di Lazio -

Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "Non c'era rigore su Gudmundsson" - Tra gli episodi visionati nel nuovo episodio di Open Var per quanto riguarda Lazio -

