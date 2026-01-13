Open VAR De Marco chiarisce il contatto Rrahmani?Mkhitaryan | Doveri promosso I dettagli
Nell’ambito del calcio italiano, l’episodio tra Rrahmani e Mkhitaryan al San Siro ha suscitato molte discussioni. Open VAR e l’arbitro De Marco hanno fornito chiarimenti sui dettagli del contatto, mentre l’opinione di Doveri sulla situazione è stata condivisa. Questo articolo analizza le ultime notizie e le decisioni ufficiali emerse durante il Monday Night di DAZN, offrendo una panoramica precisa e obiettiva dell’accaduto.
Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani?Mkhitaryan: «Doveri promosso». Tutti i dettagli e le ultime Il lunedì sera di DAZN ha contribuito a chiarire uno degli episodi più discussi del big match di San Siro. Nel corso di Open VAR sono stati infatti diffusi gli audio inediti del confronto tra l’arbitro Doveri e la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Open VAR, De Marco spiega il contatto Rrahmani Mkhitaryan: «Rigore codificato, Doveri promosso»
Leggi anche: Napoli-Inter, contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: Rocchi boccia tutti a Open-Var
Open Var, De Marco: Giusto convalidare il gol di Scalvini contro la Roma; De Marco a Open Var: Il gol di Scalvini era buono. E ottimo l'arbitro anche in Fiorentina-Cremonese; Open VAR spegne le polemiche per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma: Il tocco di braccio non c'è; Open Var, De Marco netto sul gol di Scalvini: Decisione corretta e il motivo è semplice. Poi parla di Scamacca.
De Marco a Open VAR su Inter-Napoli: "Giusto concedere il rigore all'Inter, è step on foot" - L'ex arbitro ha analizzato gli episodi più controversi delle due ultime giornate di Serie A nella trasmissione di DAZN: "Giusto concedere il ... eurosport.it
Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "C'era rigore su Gila". La spiegazione - Nel nuovo episodio di Open Var su Dazn, l'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato gli episodi principali di Lazio - lalaziosiamonoi.it
Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "Non c'era rigore su Gudmundsson" - Tra gli episodi visionati nel nuovo episodio di Open Var per quanto riguarda Lazio - lalaziosiamonoi.it
Open Thoughts w/ Funny Marco - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.