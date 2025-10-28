Gianluca Rocchi ha smontato la vivissima polemica sul rigore di Napoli – Inter e altri casi caldi nel programma Open Var su Dazn.?Il designatore arbitrale ha puntato il dito su errori di procedura e ha promesso stop per chi cerca il palcoscenico.?Durante la classica puntata del martedì, ha evidenziato quello che resta l’obiettivo principale: meno caos e più chiarezza per tutti. Il rigore su Di Lorenzo c’era? Rocchi risponde. Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo? “Non è penalty”, sentenzia Rocchi.?L’assistente Bindoni ha spinto troppo, l’arbitro Mariani si è fatto condizionare, il Var non ha corretto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: Rocchi boccia tutti a Open-Var