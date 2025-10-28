Napoli-Inter contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo | Rocchi boccia tutti a Open-Var
Gianluca Rocchi ha smontato la vivissima polemica sul rigore di Napoli – Inter e altri casi caldi nel programma Open Var su Dazn.?Il designatore arbitrale ha puntato il dito su errori di procedura e ha promesso stop per chi cerca il palcoscenico.?Durante la classica puntata del martedì, ha evidenziato quello che resta l’obiettivo principale: meno caos e più chiarezza per tutti. Il rigore su Di Lorenzo c’era? Rocchi risponde. Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo? “Non è penalty”, sentenzia Rocchi.?L’assistente Bindoni ha spinto troppo, l’arbitro Mariani si è fatto condizionare, il Var non ha corretto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
"Sei sicuro?" Ecco cosa vede e cosa dice l'arbitro Mariani prima del rigore in Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a #Marotta e al mondo #Inter che #DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il #rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. #NapoliInter #Napoli #Int - X Vai su X
Rocchi durissimo sul rigore in Napoli-Inter: "C'è un grande problema, non mi è piaciuto per niente..." - Il designatore arbitrale sul contestato episodio allo Stadio Maradona ammette: "Per noi Mkhitaryan- Scrive corrieredellosport.it
Il Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto” - Dazn pubblica gli audio completi del dialogo tra il var e l'arbitro Mariani per il rigore concesso in Napoli- Riporta ilnapolista.it
Rocchi duro a Open Var su Napoli-Inter: “Non era rigore su Di Lorenzo. Non ci è piaciuto per niente” - Secondo Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo è stato un errore. Si legge su fanpage.it