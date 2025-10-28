Napoli-Inter contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo | Rocchi boccia tutti a Open-Var

Spazionapoli.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Rocchi ha smontato la vivissima polemica sul rigore di NapoliInter e altri casi caldi nel programma Open Var su Dazn.?Il designatore arbitrale ha puntato il dito su errori di procedura e ha promesso stop per chi cerca il palcoscenico.?Durante la classica puntata del martedì, ha evidenziato quello che resta l’obiettivo principale: meno caos e più chiarezza per tutti. Il rigore su Di Lorenzo c’era? Rocchi risponde. Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo? “Non è penalty”, sentenzia Rocchi.?L’assistente Bindoni ha spinto troppo, l’arbitro Mariani si è fatto condizionare, il Var non ha corretto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli inter contatto mkhitaryan di lorenzo rocchi boccia tutti160a160open var

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: Rocchi boccia tutti a Open-Var

Altre letture consigliate

napoli inter contatto mkhitaryanRocchi durissimo sul rigore in Napoli-Inter: "C'è un grande problema, non mi è piaciuto per niente..." - Il designatore arbitrale sul contestato episodio allo Stadio Maradona ammette: "Per noi Mkhitaryan- Scrive corrieredellosport.it

napoli inter contatto mkhitaryanIl Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto” - Dazn pubblica gli audio completi del dialogo tra il var e l'arbitro Mariani per il rigore concesso in Napoli- Riporta ilnapolista.it

napoli inter contatto mkhitaryanRocchi duro a Open Var su Napoli-Inter: “Non era rigore su Di Lorenzo. Non ci è piaciuto per niente” - Secondo Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo è stato un errore. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Contatto Mkhitaryan