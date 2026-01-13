Online il nuovo portale dei servizi culturali comunali | informazioni prenotazioni e biglietti elettronici

È disponibile il nuovo portale dei servizi culturali comunali, un servizio digitale della direzione Cultura dedicato ai musei e alle attività culturali del Comune. La piattaforma permette di consultare informazioni, effettuare prenotazioni e acquistare biglietti elettronici in modo semplice e immediato, favorendo un accesso più comodo e organizzato alle proposte culturali locali.

E' attivo il servizio digitale della direzione Cultura dedicato ai siti museali del Comune con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle informazioni, alle attività culturali e ai sistemi di prenotazione e bigliettazione elettronica. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e ai visitatori.

