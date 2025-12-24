Prenotazioni online più servizi digitali
Il Comune di Vigevano ha introdotto una nuova piattaforma digitale per le prenotazioni online presso gli Uffici Tributi, dedicata a Imu e Tari, nonché per i servizi di Stato Civile, Anagrafe e sportelli polifunzionali. Questa iniziativa mira a semplificare e rendere più efficiente l’accesso ai servizi amministrativi, offrendo ai cittadini la possibilità di prenotare gli appuntamenti in modo pratico e immediato tramite il sito web comunale.
Il Comune di Vigevano vara la nuova piattaforma per le prenotazioni degli appuntamenti con gli Uffici Tributi, per Imu e Tari, Stato Civile, Anagrafe e Sportelli polifunzionali. I cittadini potranno accedervi dall’indirizzo www.comune.vigevano.pv.it cliccando poi nell’apposita sezione per gli appuntamenti con l’ente. La nuova piattaforma consentirà di prenotare il proprio appuntamento attraverso pochi passaggi, illustrati anche con una apposita guida che sarà disponibile sul sito del Comune. Dopo la prenotazione i cittadini riceveranno una mail oppure un sms che confermerà l’avvenuta registrazione dell’appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
