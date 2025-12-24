Prenotazioni online più servizi digitali

Il Comune di Vigevano ha introdotto una nuova piattaforma digitale per le prenotazioni online presso gli Uffici Tributi, dedicata a Imu e Tari, nonché per i servizi di Stato Civile, Anagrafe e sportelli polifunzionali. Questa iniziativa mira a semplificare e rendere più efficiente l’accesso ai servizi amministrativi, offrendo ai cittadini la possibilità di prenotare gli appuntamenti in modo pratico e immediato tramite il sito web comunale.

Servizi comunali, prenotazioni solo online - A Pavullo è attivo un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per l’accesso agli Uffici Anagrafe e Tributi. ilrestodelcarlino.it

Addio code: Verona trasforma i servizi comunali con un click - Verona a portata di click: 13 servizi comunali sbarcano online contro le code, gli orari d'ufficio restrittivi e le interminabili telefonate ... veronaoggi.it

PORDENONE: SERVIZI DIGITALI PIU’ VELOCI

È online il nuovo portale del Comune, finanziato dal PNRR e progettato secondo gli standard AgID, con servizi digitali, prenotazioni online e sportello telematico. Un passo concreto verso una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e vicina ai citta - facebook.com facebook

