Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti di strada a ChorusLife, il concerto “Atmosfere natalizie” a Rovetta e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 22 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Mercatini, ruota e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi anche: Mercatini, ruota, cineforum e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mercatini, Atmosfere natalizie, pattini e ruota: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Natale nei borghi del Lazio: magia, luci e mercatini da scoprire fino al 6 gennaio; Christmasland: il grande Villaggio di Natale ad Edenlandia; Il Natale a Valdidentro è pronto a stupire.

Mercatini, Atmosfere natalizie, pattini e ruota: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti d ... bergamonews.it