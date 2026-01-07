Ruota panoramica pattini e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Cosa fare stasera a Bergamo e provincia? È possibile scegliere tra diverse opzioni: pattinare sulla pista al Piazzale degli Alpini o a ChorusLife, godersi la vista dalla ruota panoramica in Piazza Matteotti, oppure trascorrere una serata al cinema. Queste attività offrono opportunità di svago e relax per tutti, in un contesto cittadino ricco di possibilità per trascorrere una serata piacevole e tranquilla.

La pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti e film. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 7 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. Orari: Da lunedì a giovedì: dalle 13 alle 20 Venerdì: dalle 13 alle 23.30 Sabato, domenica e festivi: dalle 10.30 alle 23.30. Noleggio pattini: – Pattini 9€ – Sotto i 12 anni 6€ – Supporto pinguino 5€ Costo noleggio pattini studenti singoli (no classe) Studente singolo, inferiore ai 18 anni: 6€ pomeriggio dalle 14. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

