Il nuovo Sky Original in onda il 13 gennaio e disponibile on demand racconta la visione del lavoro di Oliviero Toscani, a un anno dalla sua scomparsa. Ne abbiamo parlato con il suo più stretto collaboratore, Nicolas Ballario. A un anno dalla morte di Oliviero Toscani, Sky e NOW ne celebrano l'importanza facendo debuttare il documentario Chi mi ama mi segua, un viaggio inedito nella visione di un artista che ha sfruttato la fotografia per aprire e consolidare nuove strade della comunicazione visiva. Il documentario, in onda su Sky Arte e poi disponibile on demand e in streaming, è diretto da Fabrizio Spucches, che con Oliviero Toscani ha condiviso dieci anni di collaborazione, raccogliendo e ordinando materiale presente nell'ampio archivio privato, tra immagini e video in parte inediti, e contributi di figure che hanno incrociato l'attività dell'artista, da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua: il ritratto di un artista rivoluzionario

