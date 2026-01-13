Oliviero Toscani Chi mi ama mi segua | il ritratto di un artista rivoluzionario
Il nuovo Sky Original in onda il 13 gennaio e disponibile on demand propone un ritratto di Oliviero Toscani, nota figura nel panorama fotografico italiano e internazionale. A un anno dalla sua scomparsa, il documentario esplora la sua visione artistica e il suo contributo nel mondo della comunicazione visiva, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e sul suo modo di vedere il mondo.
Il nuovo Sky Original in onda il 13 gennaio e disponibile on demand racconta la visione del lavoro di Oliviero Toscani, a un anno dalla sua scomparsa. Ne abbiamo parlato con il suo più stretto collaboratore, Nicolas Ballario. A un anno dalla morte di Oliviero Toscani, Sky e NOW ne celebrano l'importanza facendo debuttare il documentario Chi mi ama mi segua, un viaggio inedito nella visione di un artista che ha sfruttato la fotografia per aprire e consolidare nuove strade della comunicazione visiva. Il documentario, in onda su Sky Arte e poi disponibile on demand e in streaming, è diretto da Fabrizio Spucches, che con Oliviero Toscani ha condiviso dieci anni di collaborazione, raccogliendo e ordinando materiale presente nell'ampio archivio privato, tra immagini e video in parte inediti, e contributi di figure che hanno incrociato l'attività dell'artista, da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: ‘Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua’, il trailer del documentario su Sky Arte
Leggi anche: Chi mi ama mi segua, Oliviero Toscani racconta se stesso su Sky Arte
‘Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua’, il documentario Sky Original; Arriva su Sky Chi mi ama mi segua, l'arte di Oliviero Toscani; Un anno senza Oliviero Toscani; “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”: un documentario per riscoprire il fotografo che ha cambiato l’immagine dell’Italia.
“Chi mi ama mi segua”: la storia geniale e incredibile di Oliviero Toscani è da vedere stasera in tv - Perché vedere stasera in tv il documentario "Oliviero Toscani - amica.it
Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua 2026 - Chi mi ama mi segua, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo. movieplayer.it
Chi mi ama mi segua, Oliviero Toscani racconta se stesso su Sky Arte - Oliviero Toscani rivela la sua visione nel film Sky Original, un racconto diretto e sorprendente tra arte, politica e costume, in onda su Sky Arte e in ... digital-news.it
Un anno senza Oliviero Toscani, genio provocatorio. Il celebre fotografo se ne andava il 13 gennaio 2025 #ANSA - facebook.com facebook
Un anno senza Oliviero Toscani, genio provocatorio. Il celebre fotografo se ne andava il 13 gennaio 2025 #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.