chi mi ama mi segua oliviero toscani racconta se stesso su sky arte

Oliviero Toscani rivela la sua visione nel film Sky Original, un racconto diretto e sorprendente tra arte, politica e costume, in onda su Sky Arte e in streaming su NOW.. In arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e sorprendente e testimonianze inedite ed eccezionali, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

