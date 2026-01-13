Oggi a Lugo si svolgono i funerali di Luisella Pirazzoli, 86 anni, e del figlio Riccardo Maceroni, 61 anni. I due sono stati trovati senza vita nell’appartamento di via Risorgimento, dopo un tragico evento avvenuto la vigilia dell’Epifania. La comunità si stringe nel cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Avranno luogo oggi pomeriggio (martedì) a Lugo i funerali di Luisella Pirazzoli, 86 anni, e del figlio Riccardo Maceroni di 61 anni, rinvenuti privi di vita la vigilia dell’Epifania nell’appartamento, in cui vivevano assieme, di una palazzina situata in città al civico 123 di via Risorgimento. Alle 14.30 avverrà la partenza dei feretri dalla camera mortuaria dell’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo per la chiesa di San Giacomo - che Riccardo, molto molto religioso, era solito frequentare), situata al civico 48 di corso Mazzini. Dopo il rito funebre si proseguirà per il crematorio di Faenza. Nel ringraziare quanti si uniranno al loro dolore, i famigliari ha fatto sapere che le offerte saranno devolute pro Opere parrocchiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi l'addio a Luisella e Riccardo

