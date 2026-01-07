Strage di Crans-Montana oggi l' addio alle vittime italiane La madre di Riccardo Minghetti | Più di tutto mi mancherà lui
Oggi l’Italia ricorda le vittime italiane della strage di Crans-Montana. In tutte le città, tra cui Milano, Bologna, Roma e Lugano, si terranno cerimonie per rendere omaggio ai giovani morti nell’incendio del locale “Le Constellation”. Un momento di riflessione e commozione per l’intera comunità, con l’obiettivo di onorare la memoria delle vittime e condividere il dolore di chi le ha amate.
L'Italia si ferma per ricordare le vittime della strage d i Crans-Montana. Un ultimo saluto ai giovanissimi morti nell'incendio del locale " Le Constellation" si terrà oggi nelle città di Milano, Bologna, Roma e Lugano. A Milano a Santa Maria delle Grazie alle 14.45 si celebrerà il funerale di Chiara Costanzo, mentre nella Basilica di Sant'Ambrogio quelli di Achille Barosi. Bologna si stringe nel dolore per l'ultimo addio a Giovanni Tamburi, così come Roma per Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi la cerimonia funebre sarà a Lugano. Per Emanuele Galeppini la famiglia ha chiesto di non divulgare giorno e ora del funerale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
