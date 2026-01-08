L' addio a Riccardo Minghetti Aggrediti giovani fascisti a Roma ASCOLTA il podcast di oggi 8 gennaio

Nel podcast di oggi, 8 gennaio 2026, affrontiamo l'addio a Riccardo Minghetti e l'aggressione di alcuni giovani fascisti a Roma. Lorenzo Nicolini commenta le principali notizie del giorno, offrendo un'analisi chiara e approfondita. La rassegna stampa quotidiana di RomaTodaily è disponibile gratuitamente su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme, per ascoltare gli aggiornamenti più recenti della città.

Ascolta su Spotify la puntata di oggiLe notizie di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori servizi di.

