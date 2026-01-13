Nuovo ponte Giulio Rocco c' è una data ufficiale per la riapertura

È stata annunciata la data ufficiale di riapertura del ponte Giulio Rocco, chiuso dal 2016. Questo importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Garbatella sarà nuovamente accessibile, migliorando la viabilità e la mobilità locale. La riapertura rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’area, offrendo un collegamento più efficiente e sicuro per residenti e visitatori.

