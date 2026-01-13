Nuovo ponte Giulio Rocco c' è una data ufficiale per la riapertura
È stata annunciata la data ufficiale di riapertura del ponte Giulio Rocco, chiuso dal 2016. Questo importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Garbatella sarà nuovamente accessibile, migliorando la viabilità e la mobilità locale. La riapertura rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’area, offrendo un collegamento più efficiente e sicuro per residenti e visitatori.
C’è finalmente una data per la riapertura del ponte Giulio Rocco, l’infrastruttura che collega i quartieri Ostiense e Garbatella, chiusa dal 2016. Dopo una lunga attesa, fonti del municipio VIII e del Comune di Roma, confermano che il ponte riaprirà giovedì 15 gennaio.I dettagli sul taglio del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
