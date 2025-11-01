Stop alla circolazione dei treni sabato 8 novembre per i lavori sul ponte Giulio Rocco

Sabato 8 novembre 2025 sarà interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Metromare, tra le fermate di Vitinia e Porta San Paolo, per consentire le operazioni di demolizione della vecchia pila portane di Ponte Giulio Rocco. I lavori dovrebbero causare anche lo stop dei treni della metro B. 🔗 Leggi su Romatoday.it

