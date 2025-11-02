Nuovo stop per la metro B | si ferma per un giorno per consentire i lavori al ponte Giulio Rocco

Un nuovo stop in arrivo, sabato 8 novembre, sulla metro BB1 per consentire i lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco.Stop alle corse per l’intera giornataPer tutta la giornata di sabato la circolazione dei treni sulla metro BB1 sarà interrotta. A disposizione dei passeggeri ci sarà un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

