Nuovi poliziotti a Bologna il Viminale assume e ne schiera altri 118

Il Viminale ha avviato un nuovo piano di assunzioni di agenti di polizia a livello nazionale, con 118 nuovi poliziotti destinati a Bologna. La misura mira a rafforzare i servizi di sicurezza e garantire una presenza più efficace sul territorio. La richiesta di maggiori risorse e personale continua ad essere un tema centrale tra le istituzioni locali e nazionali, nel tentativo di rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Bologna, 13 gennaio 2026 – "Il governo deve darci più agenti". Il Comune, ieri con l'assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, lo ripete da giorni. In una Bologna ferita prima dall'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio in stazione, poi dalla rissa tra spacciatori in zona universitaria con un ventenne sfregiato da un machete, non si ferma il duello tra amministrazione locale e governo sulla sicurezza, sulle rispettive responsabilità e sulla necessità d'integrare gli organici delle forze dell'ordine. L'annuncio di Piantedosi: "In 3.500 prenderanno servizio in Italia". A rispondere, però, ci pensa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che annuncia che saranno 3.

Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte, costante e crescent x.com

