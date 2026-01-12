Il Viminale rafforza la sicurezza | assegnati 141 poliziotti a Palermo

Il Viminale ha annunciato l’arrivo di 3.500 nuovi agenti di polizia, che a gennaio entreranno in servizio in diverse città italiane. Tra queste, Palermo riceverà 141 poliziotti, contribuendo a rafforzare l’organizzazione e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Questa misura mira a migliorare la sicurezza urbana e a garantire un intervento più efficiente nelle aree di competenza.

