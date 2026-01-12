Il Viminale rafforza la sicurezza | assegnati 141 poliziotti a Palermo
Il Viminale ha annunciato l’arrivo di 3.500 nuovi agenti di polizia, che a gennaio entreranno in servizio in diverse città italiane. Tra queste, Palermo riceverà 141 poliziotti, contribuendo a rafforzare l’organizzazione e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Questa misura mira a migliorare la sicurezza urbana e a garantire un intervento più efficiente nelle aree di competenza.
Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio in tutta la Penisola: 141 saranno assegnati a Palermo. “Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle forze di polizia assunti dall'inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
