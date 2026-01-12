Arrivano i rinforzi | a Bologna + 118 poliziotti

Nei prossimi giorni, Bologna accoglierà l’arrivo di 118 nuovi agenti di polizia, destinati a rafforzare la sicurezza urbana. Questi rinforzi si aggiungono alle forze già operative nelle principali città italiane, contribuendo a migliorare la presenza sul territorio e la tutela dei cittadini. Un investimento volto a garantire un ambiente più sicuro e controllato, in linea con le esigenze di una società in continuo cambiamento.

Nei prossimi giorni prenderanno servizio i nuovi poliziotti assegnati alle principali città italiane. Tra questi, 118 saranno destinati a Bologna, 470 a Roma, 141 a Napoli e a Palermo, 123 a Milano e 94 a Genova e Torino. Lo riferisce la Dire. “Investire sulle Forze di polizia significa più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

