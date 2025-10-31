Droni ucraini su siti energetici russi

9.24 Droni ucraini hanno colpito infrastrutture vicino alla città russa di Vladimir. Lo riferiscono le autorità locali. Gli attacchi -scrive il Kiyv Independdent- hanno preso di mira la centrale termoelettrica di Or l (il principale generatore elettirco della zona); la sottostazione elettrica di Vlasddimir; un importante snodo energetico della raffineria di Noco Yaroslavl. Abbattuti nella note 130 droni ucraini, fa sapere la Difesa russa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

