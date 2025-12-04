Grotte di Collepardo via libera ai lavori | la Regione accelera e apre il cantiere entro fine anno
La Regione Lazio ha concluso nei primi giorni di dicembre, in tempi definiti “record”, tutte le procedure di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo, uno dei siti naturalistici più importanti e visitati della provincia di Frosinone, chiuso al pubblico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
