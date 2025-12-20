Gamec al palo la crisi di Manelli Spa | dal maxi fatturato ai maxi ritardi in giro per l’Italia

Non è stato il proverbiale fulmine a ciel sereno, da tempo nubi minacciose erano addensate sui cantieri di Manelli Spa in giro per l’Italia. Dopo mesi di allarmi la pioggia è arrivata anche a Bergamo, dove il Comune ha avviato la procedura di risoluzione del contratto per la realizzazione della nuova sede della Gamec nell’ex Palazzetto dello sport di piazzale Oberdan. Una delle opere pubbliche più importanti in città. Il caso bergamasco si inserisce in un quadro nazionale già compromesso. A Brescia, dove la Manelli è impegnata nientemeno che nella realizzazione della prima linea del tram, le opposizioni avevano sollevato in Consiglio comunale forti preoccupazioni sulla solidità finanziaria dell’azienda, richiamando le criticità emerse in altri cantieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

