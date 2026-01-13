Nuova frangia dei Casalesi carabiniere svela i retroscena dell' indagine

Un nuovo approfondimento sui Casalesi: un carabiniere rivela i dettagli di un’indagine avviata nel luglio 2022, in seguito alla scarcerazione di Antonio Mezzero, leader della fazione Schiavone. L’indagine ha richiesto un lavoro articolato, volto a ricostruire le dinamiche interne del clan e a monitorare eventuali sviluppi criminali. Un'analisi che offre uno sguardo preciso sui metodi e le strategie delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

"E' stata una complessa attività investigativa che è iniziata nel luglio 2022 quando fu scarcerato il boss Antonio Mezzero, vertice del clan dei Casalesi fazione Schiavone. Dopo pochi giorni dalla sua scarcerazione ci giunsero delle informative della squadra mobile di Caserta e della stazione di.

