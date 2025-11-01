Nuova frangia dei Casalesi bandiera bianca del perito | Troppe intercettazioni

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La mole di trascrizioni è troppo ampia e ho bisogno di più tempo”. E’ stata questa la richiesta con annessa giustificazione del perito trascrittore per il mancato deposito, all’esito dei 90 giorni previsti, del materiale captato nel processo per Vincenzo Addario, 59enne di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

