Nuova frangia dei Casalesi bandiera bianca del perito | Troppe intercettazioni
“La mole di trascrizioni è troppo ampia e ho bisogno di più tempo”. E’ stata questa la richiesta con annessa giustificazione del perito trascrittore per il mancato deposito, all’esito dei 90 giorni previsti, del materiale captato nel processo per Vincenzo Addario, 59enne di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Estorsioni e nuova frangia dei Casalesi: il pm chiede pene per 73 anni - facebook.com Vai su Facebook