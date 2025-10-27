Nuova frangia dei Casalesi countdown per la sentenza

Si sono concluse le arringhe dei difensori nel processo al boss Antonio Mezzero e 8 suoi ‘fedelissimi’ accusati a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione. Dinanzi al gup Antonino Santoro del tribunale di Napoli, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it