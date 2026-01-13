Novità sull’infortunio di David Neres | Conte spera di averlo il prima possibile

Aggiornamenti sull’infortunio di David Neres: l’allenatore Antonio Conte manifesta ottimismo sulla sua ripresa. Dopo settimane di recupero, le condizioni del giocatore sembrano migliorare, offrendo speranze per una sua presenza nelle prossime partite. La situazione dell’infermeria del Napoli si sta progressivamente alleggerendo, favorendo la preparazione del team in vista degli impegni cruciali sia in campionato che in Europa.

L’infermeria del Napoli inizierà finalmente pian piano a svuotarsi e per Antonio Conte arrivano segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni, decisivi sia in campionato che in Europa. Tra i nomi più attesi c’è senza dubbio quello di David Neres: dopo aver saltato le ultime partite, il brasiliano è sempre più vicino al rientro e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

