Napoli nuova tegola per Conte | infortunio per David Neres
Napoli affronta una sfida in più con l'infortunio di David Neres, occorso durante la partita contro la Lazio. L'assenza del giocatore rappresenta una difficoltà aggiuntiva per la rosa di Antonio Conte, già impegnata in un calendario fitto di impegni. Restano da valutare i tempi di recupero e l’impatto sulla formazione in vista delle prossime gare di campionato.
Nuova tegola per Antonio Conte sul fronte infermeria. David Neres, infatti, si è infortunato nel corso del match di campionato contro la Lazio.L'attaccante brasiliano è stato costretto ad abbandonare zoppicante il campo nel corso del secondo tempo, dopo essere stato soccorso dai sanitari azzurri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
