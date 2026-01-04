Napoli affronta una sfida in più con l'infortunio di David Neres, occorso durante la partita contro la Lazio. L'assenza del giocatore rappresenta una difficoltà aggiuntiva per la rosa di Antonio Conte, già impegnata in un calendario fitto di impegni. Restano da valutare i tempi di recupero e l’impatto sulla formazione in vista delle prossime gare di campionato.

Nuova tegola per Antonio Conte sul fronte infermeria. David Neres, infatti, si è infortunato nel corso del match di campionato contro la Lazio.L'attaccante brasiliano è stato costretto ad abbandonare zoppicante il campo nel corso del secondo tempo, dopo essere stato soccorso dai sanitari azzurri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli, nuova tegola per Conte: infortunio per David Neres

Leggi anche: Tegola Napoli, ancora un infortunio: da Conte solo in estate

Leggi anche: Lazio-Napoli, tegola per Conte: il top esce per infortunio!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ULTIMISSIME NAPOLI - Non sono partiti per Cremona Beukema, Olivera e Lukaku, nuova tegola per Conte; Cremonese-Napoli: le formazioni ufficiali; ANTICIPI DEL SABATO DI A - 17esima giornata: successi esterni per Juve, Como e Cagliari, nuovo pari della Lazio, Fiorentina allo sbando; Lazio, che tegola per Sarri alla vigilia della sfida col Napoli: c'è lesione muscolare.

Lazio-Napoli, ansia Conte: tegola in vista dell’Inter - Intorno al 70' brutta tegola per il Napoli che perdono Neres per infortunio, con lo scontro diretto in programma tra una settimama con l'Inter ... calciomercato.it