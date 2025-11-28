Altobelli compie gli anni l’Inter gli augura un buon compleanno con un post sui social -FOTO

Inter News 24 Altobelli compie oggi 70 anni. L’Inter lo ricorda sui social con un post ricordando i traguardi da lui raggiunti in maglia nerazzurra. Il 28 novembre 2025, Alessandro Altobelli, uno dei più grandi attaccanti nella storia dell’Inter, celebra il suo 70° compleanno. Nativo di Sonnino, il 28 novembre 1955, “Spillo” ha segnato indelebilmente il cammino dei nerazzurri, diventando una vera e propria leggenda del club. Con la maglia dell’Inter, ha totalizzato ben 209 gol, piazzandosi al secondo posto nella classifica all-time dei marcatori del club milanese, dietro solo al mitico Giuseppe Meazza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Altobelli compie gli anni, l’Inter gli augura un buon compleanno con un post sui social -FOTO

