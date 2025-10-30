Costano cari gli scontri pre-derby di martedì sera agli ultras della Reggiana. Il Viminale ha deciso di vietare, ai tifosi residenti a Reggio e provincia, la trasferta di sabato prossimo ad Avellino (il match coi Lupi è alle 12,30). La ratifica ufficiale non è ancora arrivata, ma l’Osservatorio metterà tutto nero su bianco nelle prossime ore: solamente i non residenti in provincia e in possesso della ’Fidelity Card’ potranno acquistare i biglietti, dunque il campo è ristretto praticamente all’osso. Intanto la Digos della questura di Reggio ha avviato le indagini per identificare i due gruppi di tifosi di Reggiana e Modena che si sono scontrati in tangenziale, un’ora e mezza del fischio d’inizio del derby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino